乌克兰首度公布军人阵亡数 泽伦斯基：已1300人

（法新社基辅12日电） 俄罗斯入侵乌克兰以来，双方都有军人战死沙场，乌国今天首度由总统泽伦斯基公布阵亡人数，他称已有约1300名乌军丧命。

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泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）是在媒体简报中公布这个数字，这是俄乌2月24日爆发冲突以来，基辅当局首度公开这类伤亡数字。俄罗斯3月2日曾表示俄方有近500名军人阵亡，但之后没有再更新数据。

泽伦斯基称，俄罗斯已折损「约1万2000人」。

他说：「比例上约是1比10，但这并不让我欣喜。」

这次入侵乌克兰，俄军派出约15万军力。

俄军今天升高施压乌克兰，加大力道轰炸各大城市平民区。而各界正想办法把援助送进情况危急的港口城市马立波（Mariupol）。

在首都基辅（Kyiv）以南40公里的瓦西里基夫市（Vasylkiv），市长表示，俄国摧毁了当地的机场，还有一座油库也被击中，引发大火。

俄罗斯装甲车从基辅东北角持续挺进之际，基辅西北郊区，包括伊尔平镇（Irpin）、布查镇（Bucha）等已连续多天遭俄军猛轰。 乌克兰总统府顾问波多利雅科（Mykhailo Podolyak）昨天指出，基辅是一座「遭到围困的城市」；市长克里契科（Vitali Klitschko）今天表示，他们正加强防御并储存食物和药品。

至于乌克兰南部港都马立波，乌国外交部长库列巴（Dmytro Kuleba）形容当地正经历「地表最严重的人道主义灾难」，12天内有超过1500名平民丧命。

© 2022 AFP