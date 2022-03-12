乌克兰马立波一清真寺遭俄军炮击

（法新社基辅12日电） 乌克兰外交部今天表示，乌国东南部港市马立波（Mariupol）的一座清真寺遭到俄罗斯军队炮击，当时有80多位平民在寺内避难，包括土耳其人。

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乌克兰外交部在推特（Twitter）帐号发文指出，马立波这座为记念苏丹苏莱曼大帝（Sultan Suleiman the Magnificent）和妻子罗克塞拉娜（Roxolana）而建造的清真寺，遭到俄罗斯入侵部队炮击。

「有80多名成人和儿童在寺内躲避炮击，包括土耳其公民。」乌克兰外交部并未说明这场炮击何时发生。

战略地位重要的马立波已被包围和轰炸一周以上时间，目前仍被俄军包围。无国界医生组织（Doctors Without Borders）一名高层人士昨天指出，当地情况「危急」，居民拼命想要逃离，但面临缺水缺暖气，也快要断粮。

乌克兰外交部长库列巴（Dmytro Kuleba）昨天在推特上痛批：「遭到围困的马立波已出现地球上最严重的人道灾难，12天内有1582位平民丧生。」

马立波的一所儿童医院9日遭到俄军攻击，造成3人死亡，包括一名儿童，引发国际公愤。

乌克兰副总理韦列舒克（Iryna Vereshchuk）表示，他们已再度尝试替马立波开启一个人道走廊，让居民能朝北方大约200公里以外的城市札波罗热（Zaporizhzhia）撤离。（译者：张正芊/核稿：张佑之）

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