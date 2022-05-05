乌克兰马立波300多人撤离 俄将连3天开人道走廊

（法新社基辅4日电） 300多人今天从乌克兰东南部港市马立波（Mariupol）撤离之际，乌国总统泽伦斯基央请联合国秘书长帮忙，协助仍受困马立波亚速钢铁厂（Azovstal）的受伤乌人离开。

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俄国国防部今天表示：「俄国武装部队会在5月5日、6日、7日上午8时到傍晚6时，开启亚速钢铁厂的人道走廊来撤离平民。」

俄国国防部声明还说，躲在亚速钢铁厂的平民可前往俄国或基辅当局控制区。

泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）今天照常在晚间对全国演说时表示，344人已撤离马立波与邻近地区，向西北前往在基辅当局控制之下的札波罗热（Zaporizhzhia）。

国际红十字会（Red Cross）稍早发出声明指出，「有更多生命获救让人欣慰」，「有鉴于百姓遭受极大的苦难」，呼吁继续努力撤离该区民众。

与此同时，乌军持续在据守数周的亚速钢铁厂与俄军激战。

莫斯科当局否认正在攻击亚速钢铁厂，并表示军队会停火，从明天起，为平民开启为期3天的人道走廊。

泽伦斯基今天稍早吁请联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）协助撤离仍困在亚速钢铁厂的受伤民众。

他透过电话告诉古特瑞斯，「还留在那里的人有生命危险」，「大家对我们都很重要，请你们帮忙救救他们」。

他说，本周的撤离行动对世界展现「国际组织可以很有帮助」，「希望撤离行动持续成功」。

© 2022 AFP