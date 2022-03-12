乌克兰：俄军掳走南部梅利托波尔市长

（法新社基辅11日电） 乌克兰总统泽伦斯基和官员表示，南部梅利托波尔（Melitopol）市长费多罗夫（Ivan Fedorov）今天遭占领这座城市的俄罗斯军人绑架。

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乌克兰国会在推特（Twitter）上说：「10名占领者一行人绑架了梅利托波尔市长费多罗夫。他拒绝和敌人合作。」推文指出，他是在危机中心处理供给问题时被掳走。

泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）晚间透过影片证实这起绑架案，称费多罗夫是「勇敢捍卫乌克兰和市民的市长」。

泽伦斯基说：「这显然是侵略者软弱的表现…他们已经进入一个恐怖的新阶段，试图实际消灭乌克兰合法地方政府的代表。」

「因此，抓走梅利托波尔市长是一种犯罪，不只是针对特定人物、特定群体，也不只是针对乌克兰，而是对民主本身的犯罪…俄罗斯入侵者的行径将与伊斯兰国（Islamic State）恐怖分子的行为等同视之。」

乌克兰总统办公室副主任提摩森科（Kirillo Timoshenko）先前在通讯软体Telegram上传一段影片，显示军人押着一名黑衣男子走出一栋建筑物，男子头上明显罩着黑色袋子。

根据乌克兰国会说法，札波罗热（Zaporizhzhia）地方议会副议长几天前也遭掳走，不过后来获释。札波罗热位于梅利托波尔以北约120公里处。

在俄罗斯入侵前，梅利托波尔人口略多于15万人。

© 2022 AFP