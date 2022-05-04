乌克兰：俄罗斯5/9马立波阅兵 庆祝二战胜利

（法新社基辅4日电） 乌克兰今天指控俄罗斯计画5月9日在遭占领的城市马立波（Mariupol）举行阅兵，庆祝在二次世界大战中战胜纳粹德国。

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基辅当局说，俄罗斯总统府官员已经抵达具战略意义的南部港市马立波，监督5月9日胜利日阅兵计画。在俄罗斯入侵乌克兰两个多月期间，马立波已经大致上被摧毁。

乌克兰军事情报单位在社群媒体上发表声明说：「马立波将成为『庆祝』的中心。」

声明又说：「马立波市中心街道正在紧急清理瓦砾、尸体和未爆炸弹药。」

马立波是乌克兰受创最严重城市之一。一群乌克兰军队仍然坚守在马立波的亚速钢铁厂（Azovstal）。

俄罗斯人在每年5月9日都会透过阅兵和公众活动来庆祝胜利日，纪念苏联在二次世界大战中击败纳粹德国。

克里姆林宫今天驳斥俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）计画在5月9日俄罗斯纪念苏联在二次大战中获胜时，对乌克兰宣战并宣布全国动员的揣测。

被问到蒲亭将在5月9日对乌克兰宣战的揣测时，克里姆林宫发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）说：「那是不可能的，全是胡扯。」培斯科夫还表示，人们不应该听信可能会决定全国动员的臆测。

© 2022 AFP