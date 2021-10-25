乌兹别克总统赢得连任 国际观察团批缺乏真竞争

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乌兹别克中央选举委员会宣布，根据初步计票结果，米尔济约耶夫（Shavkat Mirziyoyev）拿下80.1%的选票。

外界选前已预期米尔济约耶夫会取得压倒性胜利，因为另外4名候选人都是由效忠米尔济约耶夫政府的政党所推派。

唯一可能的独立挑战者学者阿拉库洛夫（Khidirnazar Allakulov）实际上也没有竞争机会，因为他未能加入可提名他的政党，在第一关就过不了。

由欧洲安全暨合作组织（Organization for Security and Cooperation in Europe，OSCE）带领的选举观察团批评，这场选举「缺乏真正多元性，也缺少候选人之间实质互动及公民有意义参与」。他们还点名选举法规有多项缺点。

代表团在声明中说：「尽管（乌兹别克）近期进行了令人乐见的改革，…乌兹别克总统选举并非真正具有竞争性。我们也注意到选举当天有重大程序违规情况。」

在大选正式结果宣布前，克里姆林宫表示，俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）今天稍早已致电米尔济约耶夫，恭喜他赢得「令人信服的胜利」。

米尔济约耶夫因发起他所称的「新乌兹别克」运动，结束国家长达数十年、源于苏联时期的强迫劳动制度，并允许有限度的媒体自由，而受到赞赏。

但他和乌兹别克前强人总统卡立莫夫（Islam Karimov）相同，都回避政治改革，以免可能产生挑战自身统治的任何人选。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

© 2021 AFP