乌南刻松区傀儡当局：盼并入俄罗斯联邦

（法新社莫斯科11日电） 乌克兰南部刻松（Kherson）地区由莫斯科扶植的当局今天表示，他们计划吁请俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）让刻松地区成为俄国的一部分。

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俄军2月24日对乌克兰展开军事行动后，刻松是第一座落入俄军掌控的大城市。

数家俄国新闻通讯社报导，亲俄刻松当局官员斯特雷穆索夫（Kirill Stremousov）说：「之后会要求让刻松地区完全隶属于俄罗斯联邦。」

他还说，「年底前」刻松将完全依照俄罗斯法令治理。

刻松地区位于克里米亚半岛（Crimea）正北方，对于克里米亚的饮用和灌溉水源至关重要。这座半岛原属乌克兰，2014年就被莫斯科并吞。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskiy）4月23日表示，若俄国运用「假公投」来合理化对刻松等俄国占领区的并吞，恐危及基辅与莫斯科的协商。

泽伦斯基说，这类作为将代表之前所有外交会谈都是「谎言和政治作秀」。

莫斯科当局2014年闪电出兵占领克里米亚半岛，一个月后在当地举办公投，结果为压倒性支持并入俄罗斯。乌克兰与西方都认定那次公投不合法。

克里姆林宫发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天被问及刻松加入俄罗斯一事时则说，居民的命运应当由他们自己决定，但这类决定必须有清楚的法律基础，「如同克里米亚的情况」。

© 2022 AFP