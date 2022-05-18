乌国审理首宗战争罪案件 21岁俄军人认罪

（法新社基辅18日电） 莫斯科当局下令入侵乌克兰后，第一个在乌国接受战争罪审理的俄国军人希希马林（Vadim Shishimarin）今天在基辅（Kyiv）认罪，可能面临终身监禁。

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21岁士官希希马林今天在法庭上被问到，是否承认犯下战争罪和预谋杀人，他回答：「是。」

希希马林被控于2月28日克里姆林宫发动攻势初期，在乌克兰东北部杀害一名62岁平民。

来自俄国伊尔库次克（Irkutsk）地区的希希马林，身穿蓝灰色连帽衫，坐在基辅地方法院的被告席。

外表很年轻的他理了光头，低头看着地板，同时检察官以乌克兰语宣读对他的指控。现场有口译为他翻译成俄语。

检方表示，当天希希马林和其他4名军人偷了一辆车，他们在乌克兰苏米州（Sumy）丘帕希夫卡村（Shupakhivka）附近碰到一名骑乘自行车的62岁男子，「其中一名军人要被告杀了这名平民，他才不会告发他们」。

希希马林接着持AK突击步枪从车窗开枪，「男子立即死亡，离家门只有几十公尺」。

乌克兰当局5月初宣布逮捕希希马林时未公布细节，同时公布一段影片，片中希希马林表示，他到乌克兰作战是为了「给母亲财务支持」，并称事发当下「我被命令开枪，我朝他开了一枪，他倒下后我们就继续前进」。

克里姆林宫则称，未掌握俄国军人被控在乌克兰杀害无武装平民的消息。

© 2022 AFP