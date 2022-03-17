乌国赎回梅利托波尔市长 聂伯罗鲁尼市长仍未获释

（法新社基辅16日电） 据乌克兰国际传真社（Interfax Ukraine）报导，上周遭俄罗斯掳走的乌克兰梅利托波尔市（Melitopol）市长，已被乌国用9名俄国战俘换回。但同样遭绑的聂伯罗鲁尼市市长，目前仍未获释。

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乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskiy）办公室稍早表示，梅利托波尔市长费多罗夫（Ivan Fedorov）已获释，但并未交代相关细节。

通讯平台Telegram今天出现一段影片，内容是泽伦斯基在电话中告诉费多罗夫，他很高兴听到费多罗夫的声音；费多罗夫则说自己很好。

费多罗夫说：「感谢你没有抛下我。我需要1、2天恢复，然后依你的安排，为我们的胜利作出贡献。」

乌克兰国际传真社引述了泽伦斯基的新闻幕僚扎里夫纳亚（Darya Zarivnaya）所言，她说：「费多罗夫已被俄罗斯释放…作为交换，俄国带回9名被俘士兵，那些军人都是2002年、2003年生的，其实都还只是孩子。」

乌国先前表示，费多罗夫是在本月11日遭俄军绑架。

乌克兰南部的聂伯罗鲁尼市（Dniprorudne）市长也于本月13日遭掳，欧洲联盟（EU）强烈谴责此事。

© 2022 AFP