乌国音乐家小型演奏会 让民众暂忘惊人爆炸声

（法新社哈尔科夫26日电） 乌克兰的哈尔科夫自俄罗斯入侵以来，几乎天天都听得到爆炸声响，不过一群乌国的音乐家，今天带来一场古典乐的飨宴，让民众能暂时忘记惊人的爆炸声响。

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3个小提琴家、1名大提琴演奏家和1位低音提琴家，在邻近俄罗斯边境的乌克兰第2大城哈尔科夫（Kharkiv）地铁其中一个大站演奏，让数十名听众拥有半小时的愉悦，在悠扬的乐声中，时光彷佛暂停下来。

在地下演出，不受火箭和飞弹威胁之下，这些年龄介于20岁到35岁的音乐家演奏了国歌和几首热门的地方民谣。

那些听得如痴如醉的人们，都是失去家园的人，他们聆听着这场在大理石阶梯上举办的音乐会。

自俄罗斯2月24日展开侵略以来，民众就以地铁车站为家，逃离地面上的战乱，睡在老旧车厢里。

乌克兰最负盛名的其中1个音乐节「哈尔科夫音乐祭」（Kharkiv Music Fest）总监波利塔契（Sergiy Politutchy）说：「心灵富足有助于我们度过艰困时刻。」

这次地铁里的演奏会就是波利塔契的点子，演出的日期也是一年一度的哈尔科夫音乐祭展开的时间。

他表示，尽管战火炮声隆隆，「音乐声不会停下来」。

「这场迷你音乐会象徵着光明将战胜黑暗，真理将胜过谎言…因为安全考量，这个音乐会筹划起来有些复杂，但我们办到了。」

音乐家们演奏了巴哈（Bach）第三号管弦乐组曲（Orchestral Suite No. 3）和德弗拉克（Dvorak） 诙谐曲，让观众欣喜不已。

他们也演奏了2020年过世的乌克兰作曲家史寇里克（Myroslav Skoryk）的作品。这首曲子常被乌国总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）用来当作在社群媒体发讯息或影片时的背景音乐。

© 2022 AFP