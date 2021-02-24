乌客机遭击落伊朗称意外 联合国调查员批说谎

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（法新社纽约联合国总部23日电） 一架乌克兰客机去年在伊朗与美国情势最紧绷之际，于德黑兰附近上空遭击落，联合国官员今天指控伊朗政府在解释失事原因时说谎。

2020年1月8日，乌克兰国际航空（Ukraine International Airlines）PS752号班机从伊朗首都德黑兰起飞不久后坠毁，机上176人全数罹难，包括55名加拿大公民。

3天后，伊朗承认他们的部队发射了两枚飞弹，意外击落这架原定飞往乌克兰基辅的波音（Boeing）737-800型客机。

联合国法外处决特别报告员卡拉马尔德（Agnes Callamard）公布这起悲剧的调查结果，表示伊朗政府提供的解释充满矛盾。

她跟记者说：「最令人困扰的是，伊朗有关当局对于所犯错误，无论是单项过失还是多项失误，根本不合情理。」

她说，伊朗对坠机事件的解释「充满矛盾，违背事实，也不符合许多专家所做的技术评估」。

卡拉马尔德说：「除了说伊朗说谎，真的没有其他说法，但他们为什么要这么做？」

卡拉马尔德说，伊朗无法解释军方怎么会出现这么严重的错误，离谱到击落一架客机。

卡拉马尔德表示，根据国际法，「误杀」是有可能发生的，而法学会决定这项过失是否出于善意所铸成。

卡拉马尔德又说：「我的结论是，在国际法基础之上，伊朗不能拿失误来当作辩护。」

乌克兰国际航空PS752号班机遭击落时，伊朗与美国关系正紧张。

事件前5天，美方刚以无人机袭击伊拉克巴格达国际机场、狙杀伊朗革命卫队精锐圣城部队（Quds Force ）指挥官苏雷曼尼（Qasem Soleimani）；伊朗为了报复，发射飞弹空袭伊拉克一处供美军使用的军事基地。

伊朗还在高度警戒因应美方反击，就发生误击客机事件。

© 2021 AFP