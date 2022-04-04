乌小镇大型坟冢掀战争罪疑虑 联合国吁保存证据

（法新社日内瓦3日电） 联合国今天表示，在乌克兰首都基辅（Kyiv）附近小镇布查（Bucha）发现的万人冢，引发潜在战争罪行的严重疑虑；联合国并强调保存证据的重要性。

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法新社报导，联合国人权事务高级专员公署说：「就目前所知情况，确实引发两大严重且令人不安的疑虑，一是潜在战争罪行，二是重大违反国际人道法。」

乌克兰官员昨天表示，万人冢内埋了近300具遗体；就法新社所见，在单单一条街上，至少有20具穿着平民衣服的遗体。

联合国人权事务高级专员公署说，赴当地的联合国人员尚未能证实乌克兰官员通报的死亡人数或相关细节。

不过，联合国人权事务高级专员公署指出：「就目前相关照片和影片所呈现，包括死者双手被反绑在背后的画面，让我们极为关切。」

联合国人权事务高级专员公署说：「与此同时，布查当局通报的约300具遗体，我们无法排除当中是否包含战争期间丧生的乌克兰和俄罗斯官兵。」

此外，布查街道上所发现的遗体，也可能包括「过去一个月来，因自然因素、心脏病或压力引发的若干健康情况，加上缺乏药品和医疗协助而死亡的平民百姓」。

但由于存有战争罪行的可能性，联合国人权事务高级专员公署表示，挖掘遗体、辨识死者身分的工作十分重要；如此才能通知家属，确立真正死因，以有助于司法问责。

联合国人权事务高级专员公署说：「采取措施以确保证据保存，也很重要。」（译者：纪锦玲）

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