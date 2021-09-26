乌希克爆冷击败约书亚 成重量级拳王

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（法新社伦敦25日电） 乌希克今天技压英国拳王约书亚，成为世界重量级拳王，这使约书亚与同胞福瑞之间的「英国内战」泡汤。

英国的约书亚（Anthony Joshua）在「主场」托登罕热刺球场（Tottenham Hotspur Stadium）有6万2000名乡亲加油助威，仍被乌克兰的挑战者乌希克（Oleksandr Usyk）打得毫无招架之力，最终第12回合一路退到背靠围绳。

乌希克是次重量级（cruiserweight）世界冠军，今天生涯第3度打重量级（heavyweight）赛事，就打出一场令人难忘的比赛，获3名裁判以117比112、116比112、115比113一致判定胜出。

今天这一胜，让乌希克在职业赛拿下19战全胜的完美战绩，他也成为继美国拳王何利菲德（Evander Holyfield）、英国的海伊（David Haye）后，第3位同时拥有次重量级和重量级世界冠军头衔的拳击手。

拳击迷一直殷切期盼看到约书亚对决同胞好手福瑞（Tyson Fury）的好戏。福瑞下个月将在美国拉斯维加斯举行的世界拳击理事会（World Boxing Council）重量级拳王保位战对上美国的魏尔德（Deontay Wilder）。10月的比赛会是福瑞与魏尔德第3度交手，第一次两人平手，第2次由福瑞胜出。

但约书亚要对决福瑞，得先过乌希克这关，可惜最终败阵。

乌希克透过翻译说：「这对我来说意义重大，这场比赛照着我的期望走。约书亚有些时候把我逼得很紧，但那无所谓。」

「我并没有打算把他击倒，因为我的团队要我别那么做。一开始我试图给他重击，但后来我便依照计画作我该做的事。」

依据重赛条款，约书亚仍有机会。约书亚职业赛共拿24胜，今天仅仅吞了生涯第2败，他2019年7月在纽约败给鲁伊斯（Andy Ruiz），但6个月之后便在沙乌地阿拉伯的重赛再度夺回拳王宝座。

就连3度夺下世界重量级拳王头衔的路易斯（Lennox Lewis）都很看好约书亚能再夺冠军。

© 2021 AFP