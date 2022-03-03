乌总统为国民自豪：我们英勇抵挡入侵

（法新社基辅2日电） 乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）今天表示，乌克兰「英勇」抵抗了莫斯科的入侵，使俄罗斯「鬼祟的」计画受挫，让他深感自豪。泽伦斯基在Telegram张贴影片说：「我们是个在1周内破坏敌人计画的国家，他们的计画拟了好多年：鬼鬼祟祟，满怀对我国和我国人民的敌意。」

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泽伦斯基表示，他「真心尊敬」在多座城镇抵抗俄军攻势的「英勇居民」。他还说，俄国1周前展开攻势以来，已有约9000名俄军阵亡。

泽伦斯基在推特上写道，他与加拿大总理杜鲁道（Justin Trudeau）谈过，「感谢他主导对反俄罗斯的制裁行动」。泽伦斯基说，两人在谈话时「强调了扩大限制措施的必要性，针对乌克兰百姓的轰炸行动必须立即停止」。

联合国今天表示，俄罗斯全面入侵乌克兰以来，联合国记录到乌克兰有近230名百姓死亡，包括15名孩童，实际伤亡可能更高。

联合国人权事务高级专员公署（OHCHR）表示，从俄军2月24日入侵开始到昨天午夜为止，共记录到乌克兰752名公民伤亡，包括227人丧生，525人受伤。

公署声明说：「联合国人权事务高级专员公署认为，实际死伤可能更高许多。」

© 2022 AFP