乌总统向法德领袖求援 盼助遭俄军绑架市长获释

（法新社基辅12日电） 乌克兰总统泽伦斯基今天致电法国和德国领袖寻求协助，盼让遭到俄罗斯军队绑架的乌国南部城镇梅利托波尔（Melitopol）市长费多罗夫（Ivan Fedorov）获得释放。

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根据乌克兰总统府发布的影片，泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）在片中表示：「昨天夜里和今天，我们不断和我们的伙伴讨论这位市长的情况。我们的要求很明确：他必须立即获释。」

泽伦斯基还说：「我已经致电（德国）总理萧兹（Olaf Scholz），也已和（法国）总统马克宏（Emmanuel Macron）谈过。…我将和所有必要人士说话，好让我们的人民能获得释放。」

「我们期待，世界领袖向我们展现他们如何能够影响这个情况。」

根据泽伦斯基和乌克兰国会的说法，费多罗夫因为「拒绝和敌人合作」，昨天遭到占领梅利托波尔的俄罗斯士兵绑架。这座城镇位于乌克兰南部2座港市马立波（Mariupol）和刻松（Kherson）的正中间。

乌克兰国会称，费多罗夫是在梅利托波尔的危机应变中心处理补给事宜时，遭到俄军逮捕。

泽伦斯基表示，梅利托波尔今天有2000名乌克兰人示威抗议俄罗斯入侵，并且要求释放他们的市长。

他在影片中说：「莫斯科人，你们听到了吗？如果在梅利托波尔有2000人示威抗议占领，在莫斯科有多少人示威反对战争？」

在俄罗斯2月24日发动侵略乌克兰之前，梅利托波尔拥有略多于15万人口。（译者：张正芊）

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