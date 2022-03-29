乌总统泽伦斯基：俄军围困马立波 犯下违反人道罪

（法新社哥本哈根29日电） 乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）今天表示，俄罗斯军队围攻乌克兰东南部港市马立波（Mariupol）犯下违反人道罪。

广告 继续浏览后续

泽伦斯基对丹麦国会发表视讯演说时表示：「俄军在马立波犯下违反人道罪，就在全世界众目睽睽下。」

他指控俄军明知有平民躲在庇护场所，还进行轰炸。

在为俄乌和谈奔走的俄罗斯富豪阿布拉莫维奇（Roman Abramovich）与2名乌克兰谈判代表先前疑遭下毒阴影下，乌克兰和俄罗斯代表团今天在土耳其伊斯坦堡举行面对面谈判。

俄军包围乌克兰东南部城市马立波，并不断无差别轰炸，估计有16万人受困，粮食、饮用水或药物几乎断绝。

根据乌克兰一名高级官员，至少5000人已丧命，他估计，若收集完所有尸体，实际死亡人数可能接近1万。

泽伦斯基对丹麦国会演说时也表示，俄军发动空袭，击中南部尼古拉耶夫市（Mykolaiv）州政府大楼后，已证实更多人死亡。

泽伦斯基说：「据我们所知目前有7人丧命，22人受伤，救难人员还在仔细搜索瓦砾堆。」

「尼古拉耶夫没有军事野心，尼古拉耶夫的居民不会对俄国构成威胁。即使如此，就跟所有乌克兰人一样，他们成为俄军锁定的攻击目标。」

© 2022 AFP