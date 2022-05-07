乌战酿粮食燃料价飙涨 联合国：非洲面临空前危机

（法新社奈及利亚拉哥斯6日电） 联合国官员今天表示，非洲面临俄罗斯侵略乌克兰所引发的「空前」危机，尤其反映在粮食和燃料价格飙涨上。

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俄乌冲突及西方国家对莫斯科的制裁，正造成小麦、肥料和其他货品的供应中断。非洲原本已面临气候变迁和COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情等困难，如今困境又加深。

联合国开发计画署（UNDP）非洲首席经济学家吉尔平（Raymond Gilpin）在瑞士日内瓦一场记者会上表示：「对于非洲大陆，这是一场空前危机。」他从纽约透过视讯表示，通货膨胀普遍劲扬带来风险，尤其在南非、辛巴威和狮子山共和国（Sierra Leone）。

吉尔平表示：「COVID-19疫情后，非洲今年国内生产毛额（GDP）原本应该会小幅成长，如今成长幅度正在缩小。」

这使得非洲各地数以百万计家庭面临风险。全球最贫穷国家多数在非洲。

在非洲受到危机打击的地区，例如沙赫尔（Sahel）及非洲中部和非洲之角（Horn of Africa）的一些地方，经济危机还可能造成社会紧张加剧。

俄罗斯和乌克兰是小麦、玉米、油菜籽和葵花油的生产大国，许多非洲国家严重依赖从两国进口的粮食与肥料，有些国家甚至最多8成小麦供应来自这两国。此外，战争造成油价上涨，也使得燃料成本提高。

联合国开发计画署助理署长兼非洲区域主任伊扎康瓦（Ahunna Eziakonwa）表示：「现正发生的供应中断情况酿成迫切情势，因为这些国家如何在一夕间找到大宗商品来源？」

吉尔平指出：「都会区低收入社区容易出现的紧张情势，可能扩散到其他地方，进而引发暴力示威和动乱。」今年和明年将举行选举的非洲国家尤其危险。（译者：张正芊/核稿：陈昱婷）

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