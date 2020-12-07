乌拉圭首位左派总统病逝 廉政反菸害受推崇

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（法新社蒙特维多6日电） 乌拉圭前总统瓦兹盖斯（Tabare Vazquez）今天不敌肺癌逝世，享寿80岁。瓦兹盖斯是乌拉圭史上首位左派领导人，曾任两任总统，也是反对菸害的推手。

法新社报导，乌拉圭首都蒙特维多（Montevideo）有数以千计民众走上街头，向这位前总统道别。瓦兹盖斯也是一位训练有素的癌症医师。

瓦兹盖斯的儿子艾尔伐罗（Alvaro Vazquez）在推特上表示：「父亲因病逝世，在家中安息，家人随侍在侧，朋友也在旁陪伴。」

出殡队伍从市中心出发，抵达瓦兹盖斯出生地附近的墓园。他的孩子们抬着覆盖国旗的灵柩，随后家属们一起举行宗教追思仪式。

1989年，瓦兹盖斯成为乌拉圭左翼广泛阵线联盟（Broad Front Coalition）赢得蒙特维多市长之位的第一人，在这之前他是着名的普罗格雷索足球队（Progreso）总裁，这支球队总部设在蒙特维多。

2005年，瓦兹盖斯赢得总统大位，打破了乌拉圭传统上由红党（Colorado party）与民族党（National party）两大党把持政权的局面。

瓦兹盖斯第一个任期至2010年结束；2015年再度执政到今年3月，然后交棒给民族党籍的拉卡耶（Luis Lacalle Pou）。拉卡耶在总统决选中打败广泛阵线对手马蒂内兹（Daniel Martinez）。

拉卡耶今天赞扬瓦兹盖斯具有「个人与政治对话的精神」，并宣布举国哀悼3天。

瓦兹盖斯推动菸害防制相关政策也为人称道。乌拉圭2006年成为拉丁美洲第一个在公共场所禁菸的国家。

乌拉圭政党广泛阵线在推特上表示，对瓦兹盖斯过世「深感悲痛」。推文说：「他是廉政典范，对国家与人民坚定不移的奉献，将引领我们继续传承他的伟业。」（译者：纪锦玲）

© 2020 AFP