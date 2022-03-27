乌西城市利维夫遭遇2波攻击 至少5伤

（法新社利维夫26日电） 乌克兰西部城市利维夫（Lviv）今天遭到2波攻击，导致包括东北郊一个燃料储存设施受损以及至少5人受伤。俄罗斯挥军入侵乌克兰逾一个月，这是乌西边境城市利维夫罕见遇袭。

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利维夫州州长柯齐斯基（Maksym Kozytsky）在社群媒体发文表示，2枚飞弹攻击利维夫境内，「根据初步资讯，有5人受伤」。

利维夫市长萨多维（Andriy Sadovy）稍后贴文表示，第一波攻击后一个储存燃料的工业设施起火燃烧，「无住宅建筑物受损，所有相关部门正在现场处理」，他并敦促居民直到空袭警报解除前，务必要待在室内。第2波攻击造成位于住宅区的一处防御设施相当程度受损。

在市中心可见到冲向天际的浓厚烟柱，利维夫居民纷纷站在屋外观看往上直窜的黑色浓烟。

州长柯齐斯基稍后发文表示，他已前往遇袭地点视察且情势「已获掌控」。

在利维夫的法新社记者表示，救护和消防车辆驰赴事故现场因应。

自爆发战争以来，利维夫大抵未受暴力攻击影响，让它成为逃离乌克兰各地城市居民的主要抵达地点，诸如位于乌东的哈尔科夫（Kharkiv）等多个城市，一直遭到俄罗斯军队猛烈炮轰。

利维夫距离波兰边界仅70公里，而美国总统拜登（Joe Biden）目前正在波兰访问，表达对北大西洋公约组织（NATO）成员波兰的强力支持。

© 2022 AFP