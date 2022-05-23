乌首审俄士兵战争罪判无期徒刑 俄军加强乌东攻势

（法新社基辅23日电） 乌克兰首起战争罪审判今天判决俄士兵无期徒刑，但俄军对乌克兰东部的攻势越来越猛烈，试图形成包围圈，北顿内茨克（Severodonetsk）几乎是24小时不间断遭炮轰。

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21岁的俄军上士希希马林（Vadim Shishimarin）被控在俄国入侵行动开始的头几天，杀害一名62岁的乌克兰平民。他被控犯下战争罪和预谋杀人。

这场在基辅的审判被视为对乌克兰司法体系独立性的公开考验，与此同时，各国际机构也针对俄军在布查镇（Bucha）和马立波（Mariupol）据称犯下的战争罪展开调查。

波兰总统杜达（Andrzej Duda）昨天指出，基于在这些城市发生的惨况，不可能与俄国「一切照旧」。波兰是西方武器运往乌克兰的重要集结地，也收容了数以百万计战争难民。

杜达告诉乌克兰国会，「一个诚实的世界无法忘掉这些罪行、侵略、基本人权遭到践踏，而（与俄国）一切照旧」。

美国总统拜登今天也呼应杜达，他在东京记者会上表示，俄国必须对「在乌克兰犯下的野蛮罪行」，「付出长期代价」，意指美国和其盟友对俄国实施的制裁。

俄国入侵乌克兰3个月仍没达成攻下首都基辅的初步目标，目前集中于确保并扩大占领顿巴斯（Donbas）与乌克兰南部海岸地区。

莫斯科一方面持续猛烈攻势，俄罗斯首席谈判代表22日却表示愿意恢复与乌克兰谈判，并指责乌克兰方面「冻结」了稍早的谈判。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）幕僚长叶尔马克（Andriy Yermak）表示，双方谈判内容将不包含割让土地。他在推特发文指出，这场战争必须在乌克兰「完全恢复领土主权」的情况下结束。（译者：戴雅真/核稿：陈政一）

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