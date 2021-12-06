乏味化身零魅力 「机器人」萧兹实干精神掌德国

（法新社柏林5日电） 社会民主党员萧兹严肃乏味、一板一眼的形象不甚讨喜，但正因这种实干形象让人安心，今年大选他才得以谷底翻身，从完全不被看好到打动选民，一举登上大位。

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63岁的萧兹（Olaf Scholz）将接替执政16年后退出政坛的梅克尔，成为德国下届总理。这位社会民主党（SPD）人初投入选战时民调谷底徘徊，低迷到许多人认为他连一丁点机会都没，不被看好的程度，甚至连本官方传记都没有。

但萧兹跌破眼镜地交出漂亮成绩单，打着最能延续梅克尔政治遗绪的候选人之姿，击败梅克尔的保守派。选战期间，萧兹甚至复制梅克尔出名的「菱形」（rhombus）手势（两手的拇指与食指相抵，呈现菱形），现身杂志封面。

与对手不同，萧兹选战期间没犯下难堪的错误，一句「萧兹会解决」（Scholz will sort it）口号响亮，一时间民调急起直追，吃苦耐劳、安静的驮马形象深入人心。

选后，萧兹和绿党（Greens）以及自由民主党（FDP）筹组联盟，斡旋的时间也比预期短。

一度被「明镜周刊」（Der Spiegel）形容为「政坛乏味化身」的萧兹，1970年代投身政治后，一步步慢慢爬上权力巅峰。

出生于北部城市奥斯纳布吕克（Osnabrueck）的他，1975年加入社会民主党青年团，常一袭毛衣、一头凌乱长发，现身和平示威场子。

1980年代，萧兹当上社民党青年团副主席，因为被认为太过左倾没成为主席，不过他后来立场修正为较中间的路线。

他大学主修法律，1985年自立门户，成立以劳工事务为主的事务所。1988年当选国会议员，此时头发已比初出茅庐时少了许多。

2002至2004年间，萧兹担任社民党秘书长，因为总不厌其烦，以千篇一律的答案捍卫时任总理施若德（Gerhard Schroeder）不得民心的劳工改革，而有「机器人萧兹」（Scholzomat）称号。

萧兹最近接受「多采画报」（Bunte）访问时坦承，「机器人萧兹」这个「形容不完全错误」，「我总被问一样的问题，我也总报以一样的答案」，但他说，他「其实比大家想像的还常笑」。

萧兹在梅克尔2007至2009年第一任联合政府期间担任劳工部长，在财政危机之际，藉由说服企业删减工时，由政府资助不足薪资，避免了大量解雇。最近冠状病毒疫情期间，这个政策也获采用。

2011至2018年汉堡市长任内，萧兹斥巨资改建「易北爱乐厅」（Elbphilharmonie）引发争议，但对座右铭是「我只能分配我所拥有的」萧兹而言，汉堡市财政健全，这些开销没什么不合理。

财政部长任内的萧兹也波澜不断，除了历经德国支付服务商Wirecard假帐风波，下属机关反洗钱机构金融情报局（FIU）也因没向相关单位回报可能的不法行为遭到调查，但他都以冷静作风度过危机，让他深获同僚赞许，其中包括形容萧兹为「坚强领袖」的自由民主党党魁林德纳（hristian Lindner）。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

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