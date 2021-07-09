乐施会：2020全球饥饿人口增逾6倍 COVID-19疫情使危机恶化

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（法新社巴黎9日电） 国际扶贫组织乐施会（Oxfam）今天表示，2020年世界上处于「类饥荒状态」的人口，比2019年急剧增加6倍多。

根据乐施会，冲突和气候变迁本已导致饥饿危机，而新型冠状病毒疫情让危机加剧。新型冠状病毒疫情（coronavirus pandemic）、冲突（conflict）和气候变迁（climate change ）并列为「致命3C」（threelethal Cs）。

乐施会声明指出：「2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情爆发以来，全世界脆弱社区已一再发出明确紧急的讯息：『在被冠状病毒杀掉前，我们会先饿死』。如今因饥饿而亡的人数，正超过因病毒致死的人。」

乐施会估计，目前每一分钟就有11人可能因严重饥饿而死亡，相较之下，每分钟有7人因感染COVID-19而丧命。

乐施会表示，包括叶门、中非共和国、阿富汗、南苏丹、委内瑞拉和叙利亚等地，由于疫情爆发及其带来的经济冲击，这些国家目前粮食危机已相形恶化。

乐施会指出，大规模失业和粮食生产遭严重打乱，导致全球粮食价格上涨40%，这是10多年来最大涨幅。

乐施会说，总计全世界有超过50万人处于「类饥荒状态」，而有1亿5500万人口生活在「极度饥饿」情况下，这相当于法国和德国人口总和。

在上述1亿5500万人当中，有2/3人口居住在战争或冲突国家中。

乐施会说，全球冲突已连续3年名列饥饿的最大肇因，即使在疫情期间也是如此。

法国乐施会的农业及粮食倡议（Agriculture andFood Security Advocacy）主管波特罗（HeleneBotreau）表示，「我们正见到危机交叠，包括不止歇的冲突、COVID-19的经济冲击，以及不断恶化的气候危机」。

联合国粮农组织（Food and AgricultureOrganization）也将在12日公布有关全球粮食安全的官方报告。

© 2021 AFP