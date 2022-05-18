乐透抽签结果出炉 魔术喜获选秀会状元签

（法新社迈阿密17日电） 奥兰多魔术今天在决定美国职篮NBA今年选秀顺位的乐透抽签中，喜获第1顺位的「状元签」。

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魔术本季战绩22胜60败，排名在整个东区垫底，他们今天获得下个月选秀会的状元签。例行赛战绩24胜58败，在西区排名倒数第2的奥克拉荷马雷霆获得榜眼签，探花签则由战绩20胜62败，全联盟战绩最差的西区球队休士顿火箭获得。

获得第4顺位选秀权的是本季战绩30胜52败，西区排名第12的沙加缅度国王。第5顺位的是本季23胜59败，东区倒数第2的底特律活塞。可在第6顺位选秀的，是战绩25胜57败，东区倒数第3的印第安纳溜马。

这是魔术自2004年后，首度握有选秀会状元签，当时他们选到的是「魔兽」霍华德（Dwight Howard）。

过去，魔术曾在1992、1993连两年获得选秀会状元签，当年他们陆续选进欧尼尔（Shaquille O'Neal）、韦柏（Chris Webber）。

阵中拥有「3巨头」的洛杉矶湖人，本季却连附加赛都没得打，他们本次获得第8顺位选秀权，但先前他们在2019年把戴维斯（Anthony Davis）交易过来时，把这个选秀权送给纽奥良鹈鹕，因此他们今年将完全无法在选秀会首轮选进球员。

今年的选秀会将于6月23日进行。

© 2022 AFP