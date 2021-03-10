乐高年获利成长19%创新高 疫情带动居家游戏网购热

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（法新社哥本哈根10日电） 知名丹麦积木玩具公司乐高（Lego）今天公布，去年全年获利创下历史新高纪录。反映全球各地因疫情实施封锁禁足令，民众更常在家玩游戏和网购消磨时间。

总部在丹麦西部城市比隆（Billund）的乐高公布，2020年全年获利较2019年增长19%，达到99亿丹麦克朗（约新台币446亿元）；全年销售额也攀升13%至437亿丹麦克朗（约新台币1967亿元）。乐高并未在股票市场挂牌。

乐高表示，2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情导致他们在中国和墨西哥的工厂被迫暂时停产，且供应成本因此攀升，但他们仍成功扩大在全球市占。

乐高还说，去年在全球各地区销售额普遍成长，归功于网购增多、官网造访流量翻倍及新开张134家销售门市，其中91家门市在乐高有意进一步扩展业务的中国。

即使网路销售热度升温，乐高仍计划今年再开张120家新门市，其中80家在中国。

乐高除了销售最稳固的多彩塑胶积木经典产品，近年还强力进军其他商业领域，包括电玩游戏、电影、卡通和主题乐园「乐高乐园」（Legoland）。

乐高特别指出，去年8月和日本电玩业巨擘任天堂（Nintendo）合作推出的一款「超级玛利欧」（Super Mario）游戏系列乐高积木，让玩家能在现实世界中将原本平面的超级玛利欧游戏组成立体玩具，在市场上大受欢迎。

© 2021 AFP