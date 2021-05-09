乔丹北卡时期战袍 3800万新高价拍出

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（法新社洛杉矶8日电） 美国「传统拍卖公司」今天表示，「篮球之神」乔丹1982至83年球季在北卡罗来纳大学时穿过的球衣，今天以138万美元（约新台币3800万元）卖出。

传统拍卖公司（Heritage Auctions）运动品拍卖负责人艾比（Chris Ivy）在声明中说：「能刷新乔丹（Michael Jordan）穿过球衣的卖价纪录，我们非常得意。」

这次拍卖的这件，正是「运动新闻」（Sporting News）1983年3月宣布乔丹荣获全美大学体育联盟（NCAA）年度最佳球员时，当期封面照片里乔丹所穿的蓝白23号战袍，益发增添价值。

当时是乔丹在北卡罗来纳大学（University of North Carolina）的第2个球季，也是他新鲜人球季率队击败尤英（Patrick Ewing）领军的乔治城队（Georgetown）、拿下1982年全国冠军的隔年。

同一件球衣1999年拍卖时卖得6万3500美元，传统拍卖公司原本预期这次会以约100万元卖出，不料卖价更好。

先前乔丹球衣卖得高价是去年10月，他在1986至87 美国职篮NBA球季穿过的芝加哥公牛球衣与球裤，以48万美元卖出。

当年乔丹拿下全联盟得分王，但公牛季后赛第一轮就遭波士顿塞尔蒂克横扫。

© 2021 AFP