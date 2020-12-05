乔丹和欧巴马球衣拍卖 刷新最高纪录

广告 继续浏览后续

（法新社洛杉矶4日电） 美国职篮NBA传奇乔丹、美国前总统欧巴马和职业美式足球联盟（NFL）旧金山49人队前四分卫卡珀尼克穿过的球衣，今天在朱力安拍卖公司（Julien's Auctions）创下世界拍卖纪录。

在截至今天为止的4天拍卖会中，上述名人与NBA洛杉矶湖人队球星詹姆斯（LeBron James）的球衣都是重点品项。

前芝加哥公牛球星乔丹（Michael Jordan）在1984年「签约日」所穿的23号球衣，以32万美元（新台币902万元）拍出，创下他个人球衣拍卖的最高价纪录。生涯5座MVP和14次入选全明星赛的乔丹，在1990年代率公牛捧下6座总冠军奖杯。

欧巴马就读普纳荷高中（Punahou School）期间是篮球校队的一员，1979年拿下夏威夷州冠军时所穿的23号白色球衣，以19万2000美元落槌，刷新史上高中旧球衣拍卖纪录。

卡珀尼克（Colin Kaepernick）2011年10月2日首度在NFL登场所穿的7号白色签名球衣，以12万8000美元卖出，为有史以来NFL球衣拍卖最高价。

NBA克里夫兰骑士2003-2004赛季，詹姆斯的新人时期球衣，以12万8000美元卖出。

© 2020 AFP