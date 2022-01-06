乔帅不打疫苗入澳受阻 纳达尔：自作自受

（法新社墨尔本6日电） 男网世界排名第一的乔科维奇抵达墨尔本后因未符合防疫入境规定而遭取消签证，乔科维奇长期竞争对手纳达尔今天表达遗憾，但认为乔科维奇必须面对自己不接种疫苗的后果。

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乔科维奇（Novak Djokovic）面临被驱逐出境，但他已向法庭提出挑战，要求留在澳洲，参加本月举行的澳洲网球公开赛，他和纳达尔（Rafael Nadal）都将在澳网角逐创纪录的第21个大满贯赛冠军。

纳达尔上个月感染COVID-19（2019冠状病毒疾病），他说他坚信以接种疫苗来阻止一场「很多人已经死亡」的疫情。

纳达尔表示：「对我来说，唯一明确的是，如果你接种疫苗，你可以在澳洲网球公开赛和任何地方比赛；在我看来，世界已经受够了不遵守规则的痛苦。」

纳达尔说：「他（乔科维奇）自己做出决定，每个人都可以自由地做出自己的决定，但也有一些后果。」

纳达尔表示：「当然我不喜欢现在发生的情况。在某种程度上，我为他感到惋惜。」

「但是同时，他几个月前就知道规定，所以这是他自己做的决定。」

纳达尔今天在墨尔本夏季赛（Melbourne Summer Set）击败立陶宛选手贝兰基斯（Ricardas Berankis），加速他从疫情和伤病中恢复的脚步。

囊括20座大满贯赛冠军的纳达尔，在这项澳网热身赛第二轮以6比2、7比5获胜，闯进大会最后8强之林。这是他从去年8月以来在ATP巡回赛上的第一场单打比赛。

© 2022 AFP