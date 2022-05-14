乔治亚分离地区宣布7月举行入俄公投

（法新社莫斯科13日电） 乔治亚分离地区南奥赛提亚（South-Ossetia）领导人今天表示，预定7月举行加入俄罗斯的公民投票。

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南奥赛提亚领导人比比洛夫（Anatoly Bibilov）办公室发表声明说：「比比洛夫签署法令，预计在南奥赛提亚举行公投。」声明提到，加入俄罗斯是当地人民的「历史宿愿」。

是2008年俄罗斯与乔治亚就是为南奥赛提亚开战，之后俄国承认南奥赛提亚与另个分离主义地区阿布哈兹（Abkhazia）为独立国家，并在当地设置军事基地。

比比洛夫在即时通讯软体Telegram说：「我们要回家了，是该一劳永逸统一的时候了。」「南奥赛提亚和俄罗斯即将在一起，将翻开重要的新篇章。」

本月稍早，比比洛夫在连任选举时败给对手拉果耶夫（Alan Glagoev）；俄罗斯已表示，希望新领导人能维护与莫斯科关系的「连续性」。

俄罗斯2月24日入侵乌克兰后夺得的南部刻松（Kherson）地区，日前也吁请俄罗斯能让刻松地区并入俄国。莫斯科当局2014年闪电出兵克里米亚半岛，一个月后在当地举办公投并入俄罗斯。（译者：陈怡君/核稿：陈亦伟）

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