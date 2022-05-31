乔治亚分离地区暂取消入俄公投

（法新社特比利西30日电） 乔治亚分离地区南奥赛提亚领导人贾格洛伊夫今天宣布，在与莫斯科当局完成协商前，暂时取消前总统原定7月17日针对是否加入俄罗斯举办公投的计画。

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2008年，俄罗斯与乔治亚曾为南奥赛提亚（South-Ossetia）开战，克里姆林宫后来承认南奥赛提亚为独立国家并派军驻扎当地。

南奥赛提亚新任总统贾格洛伊夫（Alan Gagloev）在今天颁布的政令中，援引「提交公投问题造成法律结果的不确定性」，宣布取消入俄公投。

这项政令也强调，「不允许就影响俄罗斯联邦合法权利和利益问题作出单方面的公投决定」。

贾格洛伊夫下令「立即与俄方就与南奥赛提亚和俄罗斯联邦进一步融合有关的所有问题进行协商」。

南奥赛提亚前总统比比洛夫（Anatoly Bibilov）的办公室本月13日表示，比比洛夫签署举行入俄公投的政令，因为加入俄罗斯是南奥赛提亚人民的「历史愿望」。

比比洛夫本月稍早竞选连任失败。俄罗斯表示，希望新任领导人贾格洛伊夫能保持与莫斯科关系的「延续性」。

乔治亚当局此前曾谴责南奥赛提亚举行入俄公投的计画「令人无法接受」。（译者：刘文瑜/核稿：曾依璇）

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