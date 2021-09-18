乔治亚前西洋棋后不满后翼弃兵扭曲成就 向Netflix求偿

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（法新社乔治亚特比利西17日电） 乔治亚西洋棋传奇女将加普林达什维利控告影视串流平台Netflix，求偿500万美元，她指控Netflix热门影集「后翼弃兵」对她的描述是「性别歧视和贬低」。

现年80岁的诺娜・加普林达什维利（Nona Gaprindashvili）昨天向美国加州的法院提告，求偿500万美元（约新台币1.4亿元），她指控Netflix在「后翼弃兵」（The Queen's Gambit）中扭曲她的成就。

根据诉状副本，最后一集谈到加普林达什维利时，有句台词说这位女子世界冠军「不曾和男性比赛」，但这与事实不符。

诉状说：「Netflix谈到加普林达什维利的成就时，厚颜无耻地故意撒谎。」

「内容指称加普林达什维利『不曾和男性比赛』是明显错误，而且是严重的性别歧视和贬低。」

「伤害之余又侮辱人，Netflix明知加普林达什维利是乔治亚人，却说她是俄罗斯人。」

Netflix则在声明中说：「对加普林达什维利女士和她辉煌的生涯唯有最崇高的敬意，但我们认为这种说法没有任何根据，因此将为此案强力辩护。」

加普林达什维利1941年在乔治亚西部城镇祖格迪迪（Zugdidi）出生，13岁开始下棋，20岁成为世界棋后，且4次成功卫冕，之后在1978年将后冠输给17岁同胞齐布尔达尼泽（Maia Chiburdanidze）。

加普林达什维利同年成为首位获得世界西洋棋总会（FIDE）授予「特级大师」头衔的女性。

© 2021 AFP