乔治亚州参议员决选 川普铁粉依然动员

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（法新社乔治亚州达尔顿4日电） 美国乔治亚州民众柯菲坐在维修皮革制品、贩售牛仔帽和南方邦联旗的店铺工作台上，表示自己不相信官方选举结果，深信川普在总统大选中于乔治亚州击败对手拜登。

在川普一再宣称乔治亚州和全美各地普遍出现选举舞弊情事下，和蔼可亲的退休航空交通管制员柯菲（Paul Coffey）和许多共和党人一样，不怎么信任乔治亚州选举制度。

乔治亚州2席参议员决选明天登场，结果不只决定参议院由谁掌控，也关系到民主党未来能否全面执政。在共和党已取得半数50席的情况下，民主党须2席全拿才可能掌控参院。

84岁的柯菲今天向法新社表示，「如果（大选）合法」，应是川普「赢了乔治亚」。柯菲质疑拜登（Joe Biden）拿下乔治亚州的选举结果，「我认为有许多人从其他州来乔治亚州投票」。

总统当选人拜登在乔治亚州以多出近1万2000张普选票优势击败川普，川普企图挑战计票结果，但失败告终。

柯菲和达尔顿市（Dalton）其他共和党人一样不相信选举制度，但仍表示民众出来投票事关重大。

若共和党籍现任参议员帕度（David Perdue）和罗夫勒（Kelly Loeffler）保住目前的席次，共和党将维持掌控参院，并得以出手阻挠拜登的政策。

若民主党籍挑战者奥索夫（Jon Ossoff）和华诺克（Raphael Warnock）在预料竞争激烈的选战中胜出，拜登所属的民主党将掌控参众两院，形成全面执政局面。

乔治亚州选务主管史特林（Gabriel Sterling）今天举行记者会，表示川普声称的选举舞弊「都能轻易被证明是不实指控」。

不过对川普死忠支持者来说也不重要，因为他们早已认定共和党籍选务官员腐败。

特地从亚特兰大赴达尔顿市亲睹川普风采的50岁会计师郝瑞（Kimberly Hauri）声称：「舞弊显而易见，有大量证据。明明就有证据，只是没人注意，乔治亚州的领导层很腐败。」

不过，从18岁以来一路投给共和党的郝瑞虽然深信选举制度存有「舞弊」，仍表示明天会票投共和党。

她说：「因为我相信自由，不相信社会主义。」她还说，她不认为川普会离开白宫，因为「他赢了选战」

© 2021 AFP