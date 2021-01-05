乔治亚州联邦参议员决选 川普吁选民拯救美国

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（法新社乔治亚州达尔顿4日电） 美国总统川普今天恳求乔治亚州选民「拯救」美国，让明天进行决选的2名共和党籍联邦参议员成功连任。

这场选举的结果将决定参院由哪一党掌控，并可能对下任总统拜登（Joe Biden）的新任期将如何展开具有决定性影响。

川普在乔治亚州达尔顿（Dalton）对台下嘶吼的群众说：「我们的国家就靠你们了。明天全世界都会看着乔治亚州人民。」川普距离卸任仅剩2周时间，迄今仍拒绝承认在总统大选中落败。

川普对选民表示，这2席参议员决选「是你们拯救我们挚爱的美国最后机会」，还说「你们若不出来，激进的民主党人就会赢」。

乔治亚州已有20年没有选出民主党籍参议员，但33岁纪录片制作人奥索夫（Jon Ossoff）和51岁牧师华诺克（Raphael Warnock）要是胜选，民主党人将控制参院，让拜登在华府掌握所有政治主导权。

川普仍计划推翻败选结果，并抨击若干共和党自家人扯后腿。他搭机前来乔治亚州助选的前2天，才传出直接企图施压乔治亚州选务官员来扭转已获认证的选举结果，好让他在这州拿下胜利。

川普今天一再呼吁支持者明天把票投给共和党籍现任参议员罗夫勒（Kelly Loeffler）和帕度（DavidPerdue），但在演说中也忍不住大吐政治苦水。罗夫勒和帕度都是由商界转战政坛，财力雄厚。

川普在81分钟的演讲中，滔滔不绝抱怨乔治亚州和其他选输给拜登的摇摆州发生的「大规模」选举违规事件。他向高声欢呼的支持者说：「我们绝不能输了乔治亚州。」

美国2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情严峻，然而台下群众多半没有配戴口罩，看似不担心缺乏社交距离的问题。

川普说：「他们（拜登等民主党人）别想拿下白宫。我们会奋战到底！」

20日将接掌白宫的拜登，今天也飞来乔治亚州替华诺克和奥索夫拉票，这场在首府亚特兰大（Atlanta）的造势活动场面较为温和。

78岁的拜登在驾车入内的造势活动上向欢呼的选民表示：「这是新的一年。对亚特兰大、乔治亚州和美国来说，明天也可以是新的一天。」

拜登还批评川普没完没了「发牢骚」抱怨未经证实的选举舞弊，而不去改善美国的疫情应对作为。

拜登说：「我不知道他为什么还想要这份工作，他根本不想做事。」

有「蜜桃州」（Peach State）之称的乔治亚州向来是共和党铁票仓，但拜登去年11月大选却在此以近1万2000张普选票优势击败川普，目前民调也显示参议员选战势均力敌。

共和党目前在总数100席的参院握有50席，只要其中一席决选胜利就能成为多数党，也将掌握阻挠拜登政策的能力。

但若目前握有48席的民主党拿下2个决选席次，表决时与共和党形成50比50平手，那么即将上任的副总统贺锦丽（Kamala Harris）将握有关键一票。（译者：李佩珊/核稿：张正芊）

© 2021 AFP