乔治亚州选举法恐侵犯非裔选民权利 美国司法部提告

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（法新社华盛顿25日电） 美国司法部今天针对一项选举法向乔治亚州提起诉讼，称这项法律侵犯了非裔选民的权利。司法部认为乔治亚州一连串作为有碍选民投票，发起反制行动。

去年11月总统选举，民主党籍的拜登在乔治亚州胜出，让共和党籍前总统川普猝不及防，其中部分要归因于非裔选民踊跃投票。乔治亚州州议会是由共和党占优势，于今年3月通过一项有关选举措施的新法。

路透社报导，司法部长贾兰德（Merrick Garland）在记者会上说：「我们正采取诸多措施，这起诉讼是第一步，为的是要确保所有合格选民都能投票。」

「我们正仔细检视试图限制选民投票的新法，一旦发现违反联邦法律之处，会有所行动。」

乔治亚州州长坎普（Brian Kemp）于3月25日签署新法，加强管制不在籍投票的身分认证条件，限制使用投票箱，并允许共和党控制的州立机关接管地方投票运作。

坎普今天在声明中说：「这起诉讼源自拜登政府从一开始就针对乔治亚州选举诚信法散播的谎言和假消息。他们把美国司法部当作武器，遂行他们的极左政策。」

负责民权事务的助理检察长克拉克（Kristen Clarke）则表示，乔治亚州立法机关是在「有违正常做法的匆忙程序中」通过法律，司法部提起诉讼，是针对其中一些条文，例如不在籍投票的限制，这会让非裔选民不得不亲自去投票，而乔治亚州的投票所经常大排长龙。

法新社提到，美国的投票措施多半由各州决定，前提是符合宪法的平等权原则。如果司法部打赢官司，各州自订的法律会被视为非法，但各州仍可上诉到最高法院。

除了乔治亚州，亚利桑那州、佛罗里达州和爱荷华州的共和党籍州长今年也已签字批准新的投票限制，宾夕法尼亚州和德州议会也正试图推动类似措施。这些州都是明年期中选举的重要战场，而这场选举将决定由哪一党掌控国会。

民主党推动的一项全面改革选举法案本周在联邦参议院的党派投票中夭折，拜登矢言另辟蹊径，捍卫投票权。

另外，在川普的支持者针对去年选举结果提出一连串异议后，司法部也将提供有关选后查核的新指南，并发布新指示给联邦调查局（FBI）和联邦检察官，以追究选务人员遭受的威胁。

© 2021 AFP