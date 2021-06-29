乔治客场轰41分 快艇射日保西区决赛一线生机

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（法新社凤凰城28日电） 快艇今天在NBA西区冠军赛，靠乔治轰下全场最高41分，在客场116比102获胜，保住晋级一线生机，目前在系列赛仍以2比3后。

美国职篮NBA西区冠军赛，第2种子凤凰城太阳在打完4战后，以3比1领先第4种子洛杉矶快艇，率先「听牌」。

今天第5战在太阳主场进行，背水一战的快艇打出20比5开局，在莫里斯（Marcus Morris Sr.）单节7投6 中攻下13分、杰克森（Reggie Jackson）砍进压哨球独得12分的联手带领下，以36比26领先太阳。

次节太阳拉出一波16比8攻势，由强森（Cameron Johnson）砍进三分球后，一度将落后缩小到2分，但快艇再把领先拉开到两位数，太阳中场前靠布克（Devin Booker）砍进一记压哨的三分弹将落后追近，不过快艇上半场仍以59比52领先。

下半场太阳打出8比2开局，以62比61首度将比分超前，但乔治（Paul George）一次「3分打」带领快艇回敬一波10比0攻势要回领先，乔治单节轰下20分，以91比78带着两位数领先进到第4节。

末节太阳趁乔治下场休息时，打出13比5开局，一度将比分拉近到5分差距，但快艇慢慢将比分拉开，继杰克森一波连拿8分攻势下，再度出现两位数领先，一度领先达14分，最终也以14分差距拿下胜利。

乔治今天20次出手砍进15球，轰下全场最高41分，抓下13个篮板，有双十成绩；杰克森、莫里斯分别为快艇攻下23分、22分；替补的柯森斯（DeMarcus Cousins ）上场11分钟就攻下15分。

太阳的布克此役攻下31分；保罗（Chris Paul）获得22分；艾顿（DeAndre Ayton）有10分、11篮板的双十表现；替补的强森则是斩获14分。

拿下背水一战的胜利，快艇在系列赛追成2比3，下一战将回到主场比赛。

© 2021 AFP