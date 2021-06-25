乔治27分15篮板 快艇西区决赛击败太阳要回1胜

广告 继续浏览后续

（法新社洛杉矶24日电） 快艇今天在乔治缴出27分、15篮板的双十成绩带领下，以106比92获胜，但他们目前在西区冠军赛仍以1比2落后。

美国职篮NBA西区冠军赛第3战，第4种子洛杉矶快艇今天在家迎战第2种子凤凰城太阳。系列赛2比0领先的太阳，主控保罗（Chris Paul）缺席前两战后，此役重回球场，快艇主将雷纳德则仍因伤高挂免战牌。

前场比赛与对手碰撞、使鼻子见血的太阳得分要角布克（Devin Booker），这场比赛戴着透明防护面罩上场，他首节6次出手全部落空得分挂零，只靠艾顿（DeAndre Ayton）6投5中攻下10分撑场，主场的快艇靠杰克森（Reggie Jackson）单节8分率领，加上比太阳多了9次罚球机会而多拿8分，以29比21领先太阳。

太阳次节打出14比4开局，以35比33将比分超前。太阳阵中的布克、保罗、布里吉斯（Mikal Bridges）3人都有单节7分的表现，因此虽被乔治在中场前连拿4分，但靠这节打出27比17攻势，仍在上半场反以48比46领先快艇。

下半场快艇打出25比8开局，转眼以71比56领先太阳达15分，在乔治、曼恩（Terance Mann）单节都斩获10分的情况下，快艇打出单节34比21攻势，3节打完以80比69要回领先。

末节太阳以14比9开局，将落后缩小到6分，但杰克森连砍5分，让快艇再把领先拉开到两位数，之后太阳几度把落后缩小到个位数后，快艇都能把领先再拉开，最终快艇就以14分之多留下胜利。

乔治除攻下全场最高27分，还抓下15个篮板，有双十表现，祖巴奇（Ivica Zubac）为快艇贡献15分、16篮板的双十成绩，杰克森、曼恩分别攻下23分、12分。

太阳得分最多的是艾顿获18分，布克虽拿下15分，但21次出手只命中5球，命中率明显不佳，保罗19投5中的命中率同样并不理想，他此役除攻下15分，还另送出12次助攻，布里吉斯、替补的强森（Cameron Johnson）分别进帐13分、12分。

© 2021 AFP