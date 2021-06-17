乔治37分16篮板 快艇逆转爵士系列赛听牌

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（法新社盐湖城16日电） 快艇今天靠乔治独得37分、16篮板带领，在下半场逆转，并以119比111后来居上击败爵士，以3比2在系列赛「听牌」。

美国职篮NBA西区头号种子犹他爵士和第4种子洛杉矶快艇在季后赛次轮前4战打成2比2平手，今天系列赛关键第5战，快艇双星之一的雷纳德（Kawhi Leonard）因右膝伤势高挂免战牌，爵士一哥密契尔（Donovan Mitchell）则带着脚踝伤势上阵。

这场比赛的首节，快艇的乔治（Paul George）、莫里斯（Marcus Morris Sr.）都攻下10分，但爵士靠鲍格达诺维奇（Bojan Bogdanovic）三分球7投6中攻下18分，以37比36领先。

次节，克拉克森（Jordan Clarkson ）从板凳杀出，单节拿下9分，爵士在他带领下，上半场65比60保有5 分领先。

下半场比赛，快艇在莫里斯砍进三分球后，69比67 将比分超前，两队69比69平手之际，快艇拉出23比13攻势，一度以92比82领先达两位数，3节打完反以92比83超前。

末节开打后，爵士两度将落后缩小到剩下3分差距，但快艇都能及时稳住阵脚，并靠着最后30秒内8罚5中，最终以8分的差距带走胜利。

快艇的乔治此役有37分、16篮板的双十成绩，两项数据都是全场最高，莫里斯、杰克森（Reggie Jackson ）分别攻下25分、22分，曼恩（Terance Mann）则有13 分进帐。

今天爵士的鲍格达诺维奇攻下32分，密契尔获得21 分，戈贝尔（Rudy Gobert）有17分、10篮板的双十表现，替补的克拉克森贡献15分，欧尼尔（Royce O'Neale）、殷格斯（Joe Ingles）都有12分进帐。

© 2021 AFP