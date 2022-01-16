乔科维奇上诉被澳洲合议庭驳回 面临驱逐出境

（法新社墨尔本16日电） 塞尔维亚网球名将乔科维奇（Novak Djokovic）的签证遭澳洲政府取消而无法参加澳洲网球公开赛，他提出上诉力争，今天遭到澳洲合议庭驳回，面临驱逐出境。

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合议庭的3名法官一致认为乔科维奇不打疫苗的决定，对澳洲构成风险，驳回他的上诉。

上诉被驳回，乔科维奇面临驱逐出境。澳洲政府何时会将他驱逐出境，目前尚不清楚。34岁的乔科维奇目前被拘留在墨尔本一处地点。

稍早，在等待法院裁决的同时，澳网仍先把乔科维奇列入赛程，将寻求卫冕的他，首战原定明晚登场。 今年首场大满贯赛事澳洲网球公开赛的签表在延宕多时后，终于在今天下午公布，男网世界排名第1的乔科维奇将在明天晚上进行的第2场比赛中，对上同胞选手柯曼诺维奇（Miomir Kecmanovic）。 乔科维奇原本要在这次的澳网追求创纪录的生涯第21座大满贯赛冠军。 因为乔科维奇和澳洲政府之间的法律攻防战，澳网主办单位被迫延后签表公布的时间。 到底该不该让乔科维奇打这次的澳网，选手们的意见分歧，但根据澳洲报纸所做的民调，大多数的民众反对让9度在澳网称王的他，继续留在墨尔本出赛。 和乔科维奇一样，都要在这次澳网争夺创纪录生涯第21座大满贯赛冠军的西班牙「蛮牛」纳达尔（Rafa Nadal）就表达对乔科维奇的不满，他说：「澳网比任何球员来得重要。」

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