乔科维奇东奥8强轻取织锦圭 力拚男网金满贯第一人

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（法新社东京29日电） 网坛球王乔科维奇（Novak Djokovic）今天在东京奥运8强赛，直落二击败地主名将锦织圭，轻松进军4强。

世界排名第一的乔科维奇志在达成同一年拿下4大满贯赛冠军及奥运金牌的金满贯（Golden Slam ）目标，今天只花70分钟即以6比2和6比0，击败地主国夺牌希望。

乔科维奇过去从未在奥运男单摘金，2008年征战北京奥运摘铜是他迄今奥运最佳成绩。他将在4强赛遭遇德国好手兹韦列夫（Alexander Zverev）或法国好手查迪（Jeremy Chardy）。

这位34岁的塞尔维亚籍球王今年已经拿下澳网、法网和温布顿金杯，过去对战织锦圭从未落败。

世界排名曾高居第4的锦织圭最后一局救回2个赛末点，但乔科维奇没错失下个得分机会。

乔科维奇成功说服主办单位调整赛程时间，把开打时间从当地时间上午11点延后到下午3点，这场8强赛才得以在没那么燠热的时间开打。

乔科维奇今天稍后也将在混双8强，和丝托伊诺薇琪（Nina Stojanovic）搭档，迎战德国选手克拉维兹（Kevin Krawietz）和席格门（Laura Siegemund）。

另外，东奥男单第二种子俄罗斯选手梅迪维夫（Daniil Medvedev）今天在8强赛遭西班牙选手卡瑞诺（Pablo Carreno Busta）击败，无缘晋级4强。

原本想在决赛挑战第一种子乔科维奇（Novak Djokovic）的梅迪维夫，今天失误连连，最后以2比6和6比7（5比7）饮恨落败。（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

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