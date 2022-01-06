乔科维奇入住饭店至少72小时 暂不遣返待聆讯结果

（法新社墨尔本6日电） 世界男网排名第一的塞尔维亚籍球王乔科维奇（Novak Djokovic）将在墨尔本一家饭店待上至少72小时，争取在10日举行的聆讯推翻禁止他入境澳洲的决定。

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乔科维奇昨晚抵达澳洲后，澳洲境管当局注销他的签证，目前他下榻于墨尔本卡尔顿区（Carlton）的公园饭店（Park Hotel）。

乔科维奇的律师和澳洲移民部长的代表在今天举行的聆讯中达成协议，决定在10日于联邦法院举行聆讯前，不会采取行动将坐拥20座大满贯男单冠军的球王驱逐出境。

四大满贯赛事之一的澳洲网球公开赛，将在本月17日登场，乔科维奇也将争取他个人在澳网的第10冠，及生涯第21座大满贯男单冠军。

法官凯利（Anthony Kelly）表示，他对于乔科维奇从移民拘留设施远端提供证据持开放态度。澳洲网球协会（Tennis Australia）希望在11日前解决这件事，凯利也警告，他不会受到澳网协会的影响。

代表乔科维奇的律师伍德（Nick Wood）表示，他可以与当局讨论他客户的困境，且认为现在至关重要的是解决签证的问题。

© 2022 AFP