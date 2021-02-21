乔科维奇击败梅迪维夫 缔造澳网9度封王纪录

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（法新社墨尔本21日电） 塞尔维亚世界网球天王乔科维奇今天以直落3盘击退俄罗斯好手梅迪维夫，在澳洲公开赛2度赢得三连霸，缔造9度赢得澳网冠军纪录，这也是他第18次在大满贯赛封王。

33岁的乔科维奇（Novak Djokovic）在第3轮比赛腹部受伤，引发是否能够续战的忧虑，但他撑了下来，而且情况渐入佳境，面对近况奇佳的第4种子梅迪维夫（Daniil Medvedev），虽然首盘一度陷入苦战，仍以7 比5、6比2和6比2赢得最后胜利。

乔科维奇在澳网拥有惊人纪录，自2008年起14年来9度杀进决赛，且每次都手捧冠军金杯离开。先前他在2011至2013年赢得过三连霸，如今再度缔造三连霸佳绩，凸显他在澳网的霸主地位。

这是乔科维奇第28次打进大满贯赛决赛，再添胜积后如今拥有18座大满贯金杯，逼近瑞士天王费德瑞（Roger Federer）及西班牙名将纳达尔（Rafael Nadal）共同保持的男子选手20座大满贯冠军纪录。

25岁的梅迪维夫是第2次打进大满贯赛决赛，他曾在2019年美国公开赛与纳达尔争冠，结果败阵屈居亚军。他自去年11月以来战无不胜，先前连续20场比赛获胜，但今天还是失利收场。

乔科维奇首盘一开始打得相当顺手，一度取得3比0 领先，但梅迪维夫急起直追，赶到3比3平手后，双方持续缠斗，战到5比5后，乔科维奇才又掌握战局，先抢下第11局，第12局再破发以7比5先下一城。

第二盘乔科维奇起初表现不稳，让梅迪维夫破发，但他随即稳住阵脚，反破对手追平，接下来连下3局，以4比1领先，最后以6比2拿下这盘。梅迪维夫在以2比5 落后时，曾气得将球拍砸在场上。

第三盘乔科维奇趁胜追击，一路领先，再以6比2终局赢得最后胜利。

这场冠军大战在拉佛球场（Rod Laver Arena）举行，开放大约半数座位让球迷观战。墨尔本上周曾因防疫紧急封城5天，因而禁止观众入场，后来疫情趋缓才重新开放。

© 2021 AFP