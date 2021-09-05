乔科维奇击败锦织圭 挺进美网男单16强

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（法新社纽约4日电） 塞尔维亚籍球王乔科维奇今天在美国网球公开赛男单第3轮，以6比7 (4/7)、6比3、6比3和6比2击败日本好手锦织圭，晋级16强，继续朝52年来首位囊括同年度4大满贯赛冠军的男子选手挺进。

名列大会头号种子的乔科维奇（Novak Djokovic）今天在艾许球场（Arthur Ashe Stadium）迎战锦织圭（Kei Nishikori），赢得与锦织圭对战连续第17胜，生涯对战纪录为18胜2负。

34岁的乔科维奇将于6日的男单16强赛，迎战男网排名第99的美国外卡选手布鲁克斯比（Jenson Brooksby）或俄罗斯第21种子克拉特塞夫（Aslan Karatsev）。

如果顺利第4度在美国公开赛封王，乔科维奇将成为继澳洲传奇名将拉佛（Rod Laver）于1969年横扫4大满贯赛以来，于同一年度拿下4大满贯赛冠军的首位男网选手。

目前乔科维奇和瑞士名将费德瑞（Roger Federer）及西班牙「蛮牛」纳达尔（Rafael Nadal）并列为20座男网大满贯奖杯纪录保持人，但费德瑞和纳达尔都因伤未参加本届美国网球公开赛。如果乔科维奇在美网封王，将成为拿下总共21座的最多大满贯冠军头衔的男网选手。

© 2021 AFP