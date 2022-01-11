乔科维奇列澳网第一种子 当局未放弃撤销签证

（法新社墨尔本11日电） 塞尔维亚网球名将乔科维奇今天在澳洲网球公开赛球场展开训练，寻求个人第21座大满贯赛单打冠军，并被列为大会第一种子。但他的夺冠梦恐生波，因澳洲政府仍未放弃撤销他的签证。 尽管乔科维奇（Novak Djokovic）是否能在17日参赛仍有不确定性，但这并未阻止澳洲网球公开赛（Australian Open）将他列为男子单打第一种子。 乔科维奇昨天意外赢得签证法律战，推翻澳洲政府基于COVID-19防疫政策撤销他签证的决定。但澳洲移民部长表示，他或许会尝试再次撤销乔科维奇的签证。 移民部长霍克（Alex Hawke）办公室表示，霍克仍在考虑是否要动用自由裁量权，撤销乔科维奇的签证。

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没有接种疫苗的乔帅则表示，他决心要留在墨尔本，参加6天后开打的澳网。 他10日在Instagram发文表示，「我搭机来到这里，要在这群很棒的球迷面前，参与这场最重要比赛之一。」

抵达澳洲1周后，乔科维奇终于能够踏上中央球场。

法新社记者目击，他今天身穿T恤和短裤，由教练伊凡尼塞维奇（Goran Ivanisevic）陪同，在体育馆做伸展运动。

在他练球的同时，电视台从直升机上试图捕捉画面。 9届澳网冠军乔科维奇去年12月16日曾染疫，6天前持医疗豁免入境澳洲。在墨尔本机场彻夜讯问后，边境官员决定他的豁免无效，撤销了他的签证，并将他送往拘留中心等待遣返。 根据澳洲政府规定，入境的外国公民都必须完成接种疫苗，或持有医疗豁免，对入境人数也有限制。当局坚称，近期曾染疫并不能成为豁免理由。

© 2022 AFP