乔科维奇后来居上力克西西帕斯 法网夺冠

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（法新社巴黎13日电） 世界网球天王乔科维奇今天后来居上，先丢两盘后经历五盘大战力克希腊劲敌西西帕斯，赢得法国公开赛冠军，成为52年来首位在四大满贯赛都至少拿过2次冠军的男单选手。

来自塞尔维亚的乔科维奇（Novak Djokovic）在4强战击败西班牙红土天王纳达尔（Rafael Nadal）后，在冠军战遭遇首度打进大满贯赛决赛的希腊名将西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），一开始就遭遇苦战，连失两盘后急起直追，才以6比7（6比8)、2比6、6比3、6比2和6比4赢得艰苦胜利。

这场马拉松大战长达4小时10分钟，首盘两人就战得难分难解，近一个半小时西西帕斯才抢得上风，他随后趁胜追击，轻松拿下第二盘。不过，经验丰富的乔科维奇毫不放弃，发动反攻，连夺第三和第四盘。决胜第五盘双方表现精彩，你来我往，但乔科维奇技高一筹，赢得最后胜利。

乔科维奇因此追上男子网坛传奇爱默生（Roy Emerson）和拉佛（Rod Laver）的纪录，成为史上第3位在四大满贯赛都赢过1次以上男单冠军的选手。

这样的成就，就连瑞士名将费德瑞（Roger Federer）和纳达尔也还没能够达成。自从拉佛1969年第2度完成年度全满贯（calendar Grand Slam）后，就再也没见过男单选手在四大满贯赛全部赢过至少2次冠军，可见其难度。

此外，乔科维奇也拿下生涯第19座大满贯赛金杯，距离瑞士名将费德瑞和纳达尔的20冠纪录仅差一座。

乔科维奇先前与西西帕斯的对战纪录享有5胜2负优势，包括所有3次红土对战全都胜出，其中去年法网4强是以5盘大战拿下，本届法网前的罗马大师赛（Rome Masters）也是乔科维奇胜出。

22岁的西西帕斯11日在4强战以5盘击败德国好手兹韦列夫（Alexander Zverev）后，终结自己3度在大满贯赛止步4强的纪录。

西西帕斯今天若拿下法网冠军，本可成为希腊史上首位赢得大满贯赛奖杯的网球选手；以及继纳达尔拿下2008年法网冠军后，年纪最轻的法网球王；并且会是阿根廷选手戴波特罗（Juan Martin del Potro）2009年赢得美国网球公开赛（US Open）冠军后，四大满贯赛最年轻的冠军得主。

© 2021 AFP