乔科维奇墨尔本遭拘留 粉丝冒雨声援：让他自由

（法新社墨尔本7日电） 雨水落在澳洲墨尔本拘留中心外人群的身上，塞尔维亚籍网球天王乔科维奇的支持者、倡议人士和反疫苗示威者大喊「让乔帅自由」、「让难民自由」。

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寻求在澳洲网球公开赛拿下创纪录第21座大满贯金杯的乔科维奇（Novak Djokovic）陷入疫苗医疗豁免争议。他5日深夜抵达澳洲，但签证遭撤销，因为他未符合当地COVID-19（2019冠状病毒疾病）相关的严格入境限制措施。

这场约50人参与的抗议活动来到第2天，部分人展示了超大幅乔科维奇海报，另有人举着反疫苗标语牌，一个名为「难民祖母」（Grandmothers for Refugees）的团体，则声援被拘留的移民。

一些塞尔维亚人披着国旗并播放民族主义歌曲，在抗议活动中庆祝东正教耶诞节。

乔科维奇的支持者阿克森迪耶维奇（Tara Aksentijevic）说：「他（乔帅）是我们的同胞，我们支持我们的国家。他没办法（庆祝）耶诞节且被困在拘留中心。」

同为乔帅粉丝的艾历克席奇（Sash Aleksic）认同人群中一些反政府示威者的观点，他们反对澳洲当局的COVID-19相关政策。艾历克席奇说：「我们的人权已不复存在。」

另一名男子高举反疫苗标语，上面写道「释放传奇Novax」，Novax字面上意为拒绝疫苗，是乔科维奇名字诺瓦克（Novak）的谐音。

另外，名为「反对种族主义和法西斯主义运动」（CARF）的组织也来到现场，声援寻求庇护者。

来自CARF的波佐沃伊（Zak Borzovoy）说：「因为他的财富和地位，诺瓦克几乎能够规避重要的公卫措施。难民是无辜的，乔科维奇不是。」

乔科维奇的支持者试图对抗这群人，但警方介入将他们隔开。

艾历克席奇力挺曾在澳网9度封王的乔科维奇，「你知道，很多人不喜欢他，他们也有权不喜欢他。但他到底做了什么？他们认为他傲慢，因为什么，因为他赢球吗？」

目前尚不清楚乔科维奇会被拘留多久，这位球星将争取在10日的法庭聆讯上，推翻禁止他入境澳洲的决定。

乔科维奇支持者聚集之地的正式名称为「替代拘留场所」，里面约有32名移民，他们因澳洲强硬移民制度而滞留。尽管边境当局拒绝证实乔科维奇的拘留地点，但据信这位顶尖网球好手人就在此处。

© 2022 AFP