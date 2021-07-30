乔科维奇年度金满贯梦碎 东奥只能拚男单铜牌

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（法新社东京30日电） 塞尔维亚世界球王乔科维奇今天意外兵败东京奥运男子网球4强赛，不敌德国对手兹韦列夫，想达成包办今年四大满贯赛冠军加奥运金牌的「年度金满贯」梦想已经破灭，只能争铜牌。

世界排名第一的乔科维奇（Novak Djokovic）起初打得很顺手，抢先夺下第一盘，第二盘也先破对手发球局，不料遭第四种子兹韦列夫（Alexander Zverev）反扑扭转战局。

兹韦列夫最后以1比6、6比3和6比1赢得比赛，8月1 日将与俄罗斯的卡察诺夫（Karen Khachanov）争金牌。

34岁的乔科维奇从未得过奥运金牌，他今年已赢得澳洲公开赛、法国公开赛和温布顿锦标赛冠军，若能拿下奥运金牌，再在美国公开赛夺冠，就能成为达成「年度金满贯」的第一位男球员。先前只有德国女将葛拉芙（Steffi Graf）曾在1988年成就这项壮举。

不过，24岁的兹韦列夫今天大展身手，击出30个致胜球，击败通常坚不可摧的乔科维奇，让他缔造历史的希望破灭。

20度在大满贯赛封王的乔科维奇角逐奥运金牌又一次受挫，他以往最佳成绩是在2008年北京奥运获得铜牌。2012年伦敦奥运时，他在四强赛败给最后摘金的英国名将莫瑞（Andy Murray），最后空手而回；2016年里约奥运他更是在首轮就败给阿根廷好手戴波特罗（Juan Martin del Potro），含泪遭淘汰出局，

乔科维奇这次奥运仍可能赢得不只一面奖牌，除了明天与西班牙对手卡瑞诺（Pablo Carreno Busta）交锋争夺男单铜牌，他今晚将与同胞斯托亚诺维奇（Nina Stojanovic）搭档，在混双准决赛迎战俄罗斯的维辛尼娜（Elena Vesnina）与克拉特塞夫（Aslan Karatsev），将力拚再添奖牌。

兹韦列夫在比赛结束时曾安慰乔科维奇，他告诉记者：「我告诉他，他是历来最伟大的球员。」

兹韦列夫又说：「我为他难过，但他已经赢了20次大满贯赛冠军。他是历来最伟大的球员，他将会赢得最多的大满贯赛冠军，但我也很高兴自己能晋级决赛。」

© 2021 AFP