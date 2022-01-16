乔科维奇律师团批澳洲 取消签证不理性且不合理

（法新社墨尔本16日电） 网球巨星乔科维奇的律师团正努力让他的签证得以恢复，让他能留在澳洲，寻求卫冕澳网冠军，他的律师们今天称澳洲取消乔科维奇的签证是「不理性」且「不合理」的。

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距离澳洲网球公开赛在墨尔本球场开打只剩下几个小时的时间，乔科维奇（Novak Djokovic）强大的法律团队向澳洲最高法院申请紧急上诉。

这场法律攻防战将决定本次澳网男单头号种子，企图寻求卫冕的乔科维奇能否有机会保住他的冠军，并成为史上第1位赢得21座大满贯冠军的男子球员。

乔科维奇的律师伍德（Nick Wood）企图系统性推翻澳洲政府的核心论点。澳洲政府主张乔科维奇反疫苗的观点对公众来说是有威胁的，除非他被驱逐出境，否则可能导致澳洲的「内乱」。

尽管34岁的乔科维奇未接种疫苗，但伍德坚称乔科维奇并未企图获得「反疫苗者」（anti-vaxxer）的支持，也没有对该运动伸援。

伍德坚称，澳洲政府「并不知道乔科维奇目前的想法是什么」。

澳洲政府的律师罗伊德（Stephen Lloyd）则表示，事实是，疫情爆发至今已两年时间，乔科维奇都没打疫苗，且不断的漠视（防疫）安全措施，其中包括在COVID-19（2019冠状病毒疾病）筛检呈阳性反应后却未隔离，这些都足以证实他的想法为何。

罗伊德也指出，乔科维奇抵达澳洲已引发接二连三的抗议。

由3名法官组成的合议庭，将衡量控辩双方的论点主张，预料在今天，最迟于明天就会做出裁决。

若乔科维奇输掉官司，他将被驱逐出境，且恐3年不得再次申请澳洲签证。对34岁的乔科维奇而言，3年踏不进澳洲，可能意味他再也无望于澳网封王。

© 2022 AFP