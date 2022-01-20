乔科维奇投资COVID-19疗法 生技公司大股东

（法新社哥本哈根19日电） 丹麦生技公司QuantBioRes执行长今天表示，最近因为没打疫苗被澳洲驱逐出境的塞尔维亚男网名将乔科维奇，是这家研发COVID-19疗法的生技公司共同创办人和大股东。

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QuantBioRes执行长隆卡雷维奇（Ivan Loncarevic）告诉法新社：「他是我公司创办人之一，我们创办于2020年6月。」

根据丹麦商业注册处公开资讯，QuantBioRes在丹麦、斯洛维尼亚、澳洲和英国拥有约20名员工，34岁的乔科维奇（Novak Djokovic）和妻子伊莲娜・李斯蒂奇（Jelena Ristic）共同持股8成。

隆卡雷维奇表示：「我们打算研发新技术来对抗病毒与抗药性细菌，我们决定以COVID-19（2019冠状病毒疾病）作示范。」

「如果成功对抗COVID-19，在其他病毒上也会成功。」 隆卡雷维奇表示，QuantBioRes打算今年夏天在英国展开临床试验。

乔科维奇因为没打疫苗，澳洲签证两度遭撤销，他上法院最后一搏，试图留在澳洲打澳洲公开赛，但在上诉失败后，16日离开墨尔本。

疫情阻止乔科维奇再创纪录，因此这位34岁好手可能会把希望寄托在COVID-19的解药上，盼在还有机会上场比赛时，再把1座大满贯赛冠军拿到手。

法新社记者联络上乔科维奇的发言人，但他不愿对乔科维奇在这家丹麦公司持股之事发表评论。

© 2022 AFP