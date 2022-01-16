乔科维奇拒疫苗打不成澳网 争大满贯纪录添变数

（法新社墨尔本16日电） 世界球王乔科维奇从未隐藏被视为史上最伟大男网球员的渴望。外界压倒性看好他在澳洲网球公开赛夺第10冠，今年却因签证问题无缘参赛，问鼎破纪录21座大满贯头衔之路蒙阴影。

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拒绝接种COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗的乔科维奇（Novak Djokovic）今天输掉澳洲签证法律战，并旋即遭到驱逐出境。这为他能否在本赛季、甚至之后高举第21座大满贯金杯，打上一大问号；他长期坐拥的世界第一头衔也恐拱手让人。

澳洲网球公开赛（Australian Open）明天开打，参赛的西班牙名将纳达尔（Rafa Nadal）与乔科维奇同样坐拥20座大满贯奖杯，在另一位保有相同纪录的瑞士名将费德瑞（Roger Federer）因伤缺阵下，纳达尔如今更有机会在破纪录之战拔得头筹。

34岁的乔科维奇去年在澳网封王，并接连称霸法国网球公开赛（French Open）与温布顿网球锦标赛（Wimbledon），巩固其顶尖地位，也使得他在澳洲签证法律战一败涂地之前，看似几乎确定会超越费德瑞和纳达尔的纪录。

然而，乔科维奇的执拗态度，现在也可能危及他在其他3个大满贯赛开创纪录的机会。

乔科维奇若要参加法网，根据法国政府现行指导方针，PCR核酸检测结果为阴性便可以入境。不过，法国总统马克宏（Emmanuel Macron）最近才说，他的防疫策略之一是要找未接种疫苗者的「麻烦」。

而乔科维奇若想踏进英国卫冕温网，或入境美国参加美国网球公开赛（US Open），情况则会复杂许多。这很大程度取决于疫情未来走向。

乔科维奇的前教练贝克（Boris Becker）14日告诉欧洲体育台德国分台（Eurosport Germany），法网和温网主办单位密切关注澳洲情势发展，「如果他（乔科维奇）想继续专注在网球上，必须做出一些改变」。

贝克说：「因此我的建议是，诺瓦克（乔科维奇名），请试着理解，如果打了疫苗，你会轻松点。」

乔科维奇也面临后起新秀的威胁，个个怀抱雄心与决心，包括俄罗斯名将梅迪维夫（Daniil Medvedev）、德国好手兹韦列夫（Alexander Zverev）与来自希腊的西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）。

相较于纳达尔在2019年以后，只在法网红土球场拿过大满贯冠军，这些小将都有夺下大满贯奖杯的浓厚希望。

去年，正是梅迪维夫在美网决赛击退乔科维奇，粉碎球王的年度全满贯美梦，他也拿下生涯首个大满贯头衔。

如今乔科维奇无缘出战本届澳网，这名俄国好手也有望在墨尔本球场（Melbourne Park）连续拿下第2个大满贯冠军。（译者：张瑷/核稿：张正芊）

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