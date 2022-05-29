乔科维奇挺进法网8强

（法新社巴黎29日电） 世界排名第一的塞尔维亚网球名将乔科维奇今天在法国公开赛以直落3轻取阿根廷好手史瓦兹曼晋级。他与宿敌西班牙猛将纳达尔厮杀的戏码很可能会在接下来的8强赛抢先上演。

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卫冕的乔科维奇（Novak Djokovic）志在追平纳达尔（Rafael Nadal）21座大满贯金杯头衔。他今天在法网16强赛打得轻松写意，以6比1、6比3、6比3击败第15种子史瓦兹曼（Diego Schwartzman）。

乔科维奇年初因未接种COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗衍生签证争议而遭到驱逐出境，在澳洲网球公开赛抱憾而归，现在终于迎来本季首场大满贯赛事。纳达尔今年在澳网男单称雄，豪夺第21座大满贯单打金杯。

首周轻骑过关的乔科维奇，法网开赛以来仍一盘未失。

35岁世界球王乔科维奇去年法网男单硬是先在4强赛中挤下纳达尔，决赛时更先丢两盘而后来居上，力克希腊劲敌西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），法网第2座金杯入袋。他现在矢志争夺第3座法网男单金杯。

纳达尔今天对上第9种子加拿大小将奥格-阿里辛（Felix Auger-Aliassime），争夺出战乔科维奇的8强门票。

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