乔科维奇无缘澳网 塞国总统痛批澳洲自取其辱

（法新社贝尔格勒16日电） 澳洲联邦法院今天维持政府决定，取消塞尔维亚籍男网好手乔科维奇的签证，塞尔维亚总统武契奇质疑澳洲的决定是羞辱自己，乔科维奇可以抬头挺胸地回到自己的国家。

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武契奇（Aleksandar Vucic）告诉一家国营媒体：「他们认为这10天的虐待可以让乔科维奇蒙羞，但他们是羞辱自己，乔科维奇可以抬头挺胸地回到自己的国家。」

武契奇在这次签证争议中坚定支持乔科维奇，认为澳洲先前拘留没有接种COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗的乔科维奇是「政治猎巫」。

武契奇说：「在（澳洲法院）做出裁决后，我和乔科维奇谈过，我鼓励他。我们期待看到他回到他的国家，在母国他总是受到欢迎。」

世界职业网球协会（ATP）在声明中说：「（法院）今天决定维持取消乔科维奇的澳洲签证，象徵一系列令人深感遗憾的事件结束。」

声明中说：「不管（遣返裁决）是如何做成的，诺瓦克（乔科维奇名）是我们这项运动最伟大的冠军之一，他缺席澳洲公开赛是这次比赛的损失。」

塞尔维亚总理布纳比奇（Ana Brnabic）在贝尔格勒告诉媒体：「我认为法院的判决是可耻的，我感到难以置信的是，在短短几天的时间里，我们有两个完全冲突的法院判决。」

「我很失望，我认为这表明法治是如何运作的，或者说在其他国家是没有运作的。无论如何，我迫不及待地想在我们自己的国家塞尔维亚看到乔科维奇。」

在乔科维奇的故乡━塞尔维亚首都贝尔格勒，有许多人支持他，不过有些人认为他应该接种疫苗。

© 2022 AFP